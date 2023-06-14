عامل كام النهاردة!! سعر الدولار الان في السوق السوداء مع اقتراب اجتماع البنك المركزي

شهد سعر الدولار الان في السوق السوداءالأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، وتواصلت حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار بالبنوك المصرية لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا، نتيجة لتبني البنك المركزي لعدة إجراءات، بما في ذلك تثبيت سعر الصرف والاحتفاظ بأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

سعر الدولار في البنوك الان

قبل معرفة سعر الدولار الان في السوق السوداء تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بحوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وهذه هي الاسعار في البنوك المصرية:

أما في البنك الأهلي المصري، فسجل سعر الدولار حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل سعر الدولار حوالي 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، فسجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فسجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

شهدت سوق الصرف السوداء اليوم ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تُعتبر السوق السوداء مكانًا غير رسمي حيث يتم تداول العملات، ويجد المتعاملون فيها أنفسهم معرضين للمسائلة القانونية، شهدت السوق انخفاضًا في سعر الدولار الان في السوق السوداء مقابل الجنيه، حيث تراوح بين 38 و39.5 جنيه للدولار وفقًا لمتعاملين في شركات الصرافة.