واخد من كام!.. تنسيق الثانوية العامة الغربية 2023 العادي ومنازل وخدمات بعد الاعلان عنه رسميًا

تنسيق الثانوية العامة الغربية وذلك بعد انتهاء مسلسل القلق تجربة فريدة لأولياء الأمور في محافظة الغربية، حيث انتهى الاستنفار والترقب الشديدين بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني لعام 2023، وفي صبيحة هذا اليوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2023، تم الكشف عن تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الغربية، والذي يعتبر فريدًا ومميزًا في تاريخ المحافظة.

مجموع دخول اولي ثانوي محافظة الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في وقت سابق نتائج الشهادة الإعدادية بنجاح يبلغ 77.62%، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1224، وتم تسجيل عدد الناجحين في الامتحانات 67290 طالبًا،بالإضافة إلى ذلك، تقدم 19405 طالبًا وطالبة للاختبارات في الدور الثاني.

تُعَدُّ فترة التعليم الإعدادي من بين المراحل الحاسمة في حياة الطلاب، حيث تُحَدِّدُ مسارهم المستقبلي في الدخول إلى التعليم الثانوي العام، أو التعليم الفني، أو البدائل المتاحة للثانوية العامة التي شهدت تزايدًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

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تنسيق الثانوية العامة الغربية

تمت المصادقة على تنسيق الثانوية العامة الغربية والقبول طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 2023-2024 في محافظة الغربية، وتم توقيع الاتفاقية من قبل محافظ الغربية، بحضور المهندس ناصر حسن، نائب وزير التربية والتعليم بالغربية، وسنكشف في التقرير التالي عن تفاصيل هذا التنسيق بالنسبة للمدارس العامة والخاصة، بالإضافة إلى المدارس الفندقية والفنية.