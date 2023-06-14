“الماتش هيتذاع!” مباراة مصر وغينيا اليوم 13/6/2023 عبر 4 beIN SPORTS في تصفيات أمم افريقيا
مباراة مصر وغينيا
باقتراب الساعة التاسعة مساءً، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر انطلاق مباراة مصر وغينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. سنسلط الضوء في السطور التالية على أبرز المعلومات المتعلقة بهذه المباراة المثيرة، باقتراب الساعة التاسعة مساءً، سنسلط الضوء في السطور التالية على أبرز المعلومات المتعلقة بهذه المباراة المثيرة.
مباراة مصر وغينيا مباشر
بعد مرور جولات مثيرة في التصفيات، يتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة بفخر، حيث يحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتكبد الهزيمة في مباراة واحدة فقط.
بالمقابل، يحتل منتخب غينيا المركز الثاني بنفس عدد النقاط، وفي المراكز التالية يأتي منتخب مالاوي وإثيوبيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، تتواجد المجموعة الرابعة في حالة من التنافس الشديد، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2023.
طريقة مشاهدة مباراة مصر وغينيا
لن يتمكن الجمهور إلا من متابعة مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر قنوات “بي إن سبورتس” المشفرة فقط، حيث تمتلك حقوق البث الحصرية لهذه المباريات.
وفي سياق ذلك، ستُنقل مباراة مصر وغينيا على الشاشات الخاصة بقناة “beIN Sports HD 4” المتخصصة في بث البطولات الأفريقية. سيتمكن المشتركون في هذه القناة من الاستمتاع بتجربة حصرية للمباراة، والتعرف على التفاصيل واللحظات المثيرة التي ستشهدها هذه المواجهة الرياضية.
قائمة منتخب مصر اليوم
تشكيلة الفريق مباراة مصر وغينيا اليوم تتضمن:
- حراسة المرمى لكل من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.
- في خط الدفاع، سيكون هناك محمد هاني وهشام صلاح وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح.
- بينما سيتم تشكيل خط الوسط من مروان عطية ومهند لاشين وحمدي فتحي وغنام محمد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومحمد هلال ومحمد رضا بوبو.
- أما في خط الهجوم، ستشارك نخبة من اللاعبين المميزين وهم محمد صلاح ومصطفى فتحي وحسين الشحات وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود كهربا وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد.