رابط إستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 بالعراق الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع Results-Iq وزارة التربية العراقية

صدرت نتائج الثالث متوسط 2023 من قبل وزارة التربية العراقية، لتلبية انتظار آلاف الطلاب والطالبات الذين كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر بعد انتهاء امتحاناتهم، تمكن الكثير من الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة، وتم توفيرها أيضًا عبر موقع نتائجنا الرسمي. تمت عمليات التصحيح بدقة وموثوقية في جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات العراقية، وبعد التحقق من درجات الطلاب والطالبات، تم اعتماد النتائج. سنوضح لكم الآن كيفية استعلام نتائج الصف الثالث 2023 التمهيدي.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023

بعد إعلان وزارة التربية العراقية نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي الدور التمهيدي 2023 في جميع المحافظات، أصبحت نتائج الامتحانات محور اهتمام طلاب الثالث المتوسط. وقد تم تنظيم امتحانات التمهيدي في جميع أنحاء العراق منذ يوم الأحد، الموافق 5 شباط 2023، حتى يوم الإثنين، الموافق 13 شباط. ولقد بدأت عمليات تصحيح الأوراق في المحافظات فور انتهاء الطلاب من الامتحانات، بهدف الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن. وتم تذكير جميع الطلاب الناجحين بأهمية تقدير الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى المدارس التي يتقدمون إليها خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتيجة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل رفع الوثائق إلى قسم الامتحانات.

استخراج نتائج الثالث متوسط عبر وزارة التربية العراقية

يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق بموافقة وزير التربية والتعليم، وتم تنشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. وفيما يلي سنوضح لكم كيفية استعلام عن النتائج:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراق على الإنترنت اختر خيار “استعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي 2023”. قم بإدخال اسمك الرباعي بالكامل في الحقل المخصص. أدخل رقم الامتحان الخاص بك. اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة، وستظهر لك النتيجة على الشاشة بعد لحظات قليلة.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

هناك طريقة أخرى للتحقق من نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق، وهي من خلال موقع “نتائجنا”. يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “نتائجنا” على الإنترنت.

اختر قسم النتائج المخصص للصف الثالث المتوسط.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

بمجرد ظهور النتائج، قم بتنزيل الملف المتاح للتحميل عن طريق النقر على زر التنزيل المميز باللون الأخضر.

بعد تنزيل الملف، يمكنك البحث عن اسمك لمعرفة درجاتك.

من خلال هذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف بسهولة على النتائج ومعرفة تفاصيل درجاتهم.

المحافظة المعنية بالنتائج

محافظة الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة 1 و2 و3، والأنبار والقادسية وكربلاء وميسان والمثنى وكركوك ودهوك والنجف الأشرف والسليمانية وصلاح الدين وأربيل وغيرها، وقد اجتاز الامتحانات أزيد من 27 ألف .