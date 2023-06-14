“الاسعار مستقرة” تعرف على سعر الاسمنت اليوم 14 يونيو 2023

اهتم بالتعرف على سعر الاسمنت اليوم 14 يونيو ، عدد كبير من الأشخاص، لذا سنوفر لكم سعره اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، في مختلف الشركات والأنواع، فمن الجدير بالذكر أن سعر الأسمنت يتغير دومًا، كغيره من مواد البناء الأخرى.

سعر الاسمنت اليوم 14 يونيو

جاء سعر الاسمنت اليوم 14 يونيو ، مستقرًا بشكل واضح، حتى سجل الآتي:

استقر سعر الأسمنت المسلح اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، ليسجل ما يقرب من حوالي 1820 جنيهًا مصريًا.

كذلك استقر سعر الأسمنت المخلوط اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، ليسجل ما يقرب من حوالي 1165 و1218 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن طن أسمنت العسكري استقر اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، ليسجل ما يقرب من حوالي 1730 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن طن أسمنت المخصوص اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، استقر ليسجل ما يقرب من حوالي 1820 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن طن أسمنت النصر استقر اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، ليسجل ما يقرب من حوالي 1800 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو، حتى سجلت التالي: