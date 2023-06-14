عاجل .. تعرف على سعر الحديد البوم 14 يونيو 2023 بعد الزيادة الجديدة

السؤال المتكرر والمعتاد من قبل أشخاص كثيرة عن سعر الحديد البوم 14 يونيو ، يرتفع البحث عنه في محركات البحث العالمية جوجل، إذ أن هناك الكثير من الأشخاص لديهم رغبة في معرفة سعر الحديد بشكل مستمر، فهم مهتمون بمعرفة أسعار مواد البناء، إذ أنه معروف أنها تتغير باستمرار في سعرها، ويتم البحث بشكل متواصل من جانب هؤلاء الأشخاص عن مختلف مواد البناء الأخرى أيضًا، وفيما يلي سوف نرفق لكم أسعار الحديد بمختلف الشركات اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م.

سعر الحديد البوم 14 يونيو

لقد شهد سعر الحديد البوم 14 يونيو ارتفاعًا جديدًا، حتى سجل التالي اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023:

وصل سعر حديد عز اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 32135 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كذلك أن ثمن حديد شركة مصر ستيل بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 35000 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

هذا بجانب أن سعر حديد العشري قد بلغ د اليوم الأربعاء الموافق من 14 يونيو 2023م، لنا يقرب من حوالي 36 ألف جنيهًا مصريًا.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14 يونيو

ارتفع سعر الحديد البوم، إلى أن سجل التالي: