وزارة التربية الأردنية توضح.. رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

أطلقت وزارة التربية بالأردن منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024 والتي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بالأردن الاستعلام عن نتائجهم من خلالها، كما أن المنصة تقدم الكثير من الخدمات التعليمية الأخرى وهي تعد حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين فهي تدل على التطور التعليمي الذي حققته الأردن في الآونة الأخيرة، وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل اليوم من خلال مقالنا.

اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

الجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل في منصة اوبن ايمس من قبل الطلاب وأولياء الأمور أيضا حيث يمكن لولي الأمر متابعة مستوى الطالب التعليمي من خلال المنصة حيث يمكن من خلالها الحصول على معدل حضور وغياب الطالب وكذلك نتائج الطالب الامتحانية، بالإضافة إلى أن المنصة تقدم الكثير من الخدمات التعليمية الإلكترونية المختلفة حيث يمكن للطالب الحصول على المقررات التعليمية الخاصة به من خلالها ويوجد أيضا فيديوهات شرح المقررات والهدف من هذا هو أن وزارة التربية والتعليم تسعى نحو تعزيز العملية التعليمية وتطورها ولكن يجب التسجيل داخل المنصة أولا من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها سواء للطالب أو ولي الأمر.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالأردن

لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء العام الدراسي بالأردن لذلك يرغب جميع الطلاب بالتعرف على كيفية الاستعلام عن النتائج وذلك سوف يكون من خلال منصة اوبن ايمس ولكن يجب إجراء الخطوات الآتية: