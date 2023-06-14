حل امتحانات التوجيهي 2023 .. اجابات امتحان الكيمياء الفرع العملي فلسطين

امتحانات التوجيهي تم النشر عبر منصات تعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأربعاء 14 يونيو 2023، إجابة امتحان الكيمياء 2023 للثانوية العامة توجيهي في فلسطين. قام جميع طلاب الفرع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات بتجاوز هذا الامتحان، وأكدت تلك المنصات التعليمية أن امتحان الكيمياء الذي أقيم اليوم لطلاب الثانوية العامة الفرع العلمي استند إلى المنهج الوزاري. وقد تألف السؤال الأول من اختيارات متعددة، ويحمل ثلاثين علامة تم تطلبها جميعًا.

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وفقاً لورقة الامتحان الكيميائي، يتألف الامتحان من 100 درجة. يُمنح الطلاب 30 درجة مقابل إجابتهم على سؤال الاختيار من متعدد، الذي يركز على الجدول الدوري للعناصر وأبرز المركبات المصرية والمركبات المشتقة منها، بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى الموضوعية.

يعتبر إعلان إجابات امتحان الكيمياء توجيهي 2023 في فلسطين خطوة تساعد في تخفيف التوتر الذي عاناه الآلاف من الطلاب الذين خضعوا للامتحان اليوم، في ظل ظروف تعليمية وحياتية متنوعة.

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صرح السيد صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن امتحان الثانوية العامة سيتم عقده وفقًا للجدول المحدد، على الرغم من إغلاق الاحتلال لبلدة يعبد، وسيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمراعاة ظروف الطلاب الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى قاعة الامتحان.

في البداية، أبدى طلاب التوجيهي ارتياحًا كبيرًا لسهولة امتحان اللغة العربية في الورقتين الأولى والثانية. ومع ذلك، تغيرت الأمور تمامًا مع امتحان اللغة الإنجليزية، حيث وصفه المعلمون بأنه صعب للغاية ولا يأخذ في الاعتبار الاختلافات الفردية بين الطلاب.

تم اتباع نهج موحد في إعداد إجابة حل امتحان الكيمياء توجيهي 2023 في جميع المحافظات الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والخارج. وقد توجه الطلاب إلى المدارس لأداء الامتحان، باستثناء بعض المناطق المتأثرة بالحصار الإسرائيلي.