“ماهو موعد إجراء الامتحان الجهوي؟” يمكنك معرفة كيفية الحصول على نتائج بكالوريا 2023

كيفية الحصول على نتائج بكالوريا 2023 تعتبر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الجزائر للاطمئنان على طلابهم كما توجد مواعيد محددة يتم فيها عقد امتحان الجهوي الخاص بالبكالوريا في الجزائر لهذا العام ويمكن أن تتم الامتحانات على قسمين.

كيفية الحصول على نتائج بكالوريا 2023

توجد العديد من الخطوات الواجب اتباعها بالترتيب من أجل الحصول على نتيجة البكالوريا في الجزائر لهذا العام وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية فضاء متمدرس وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.education.gov.dz/

يتم بعد ذلك ظهور بعض الخانات الفارغة في القائمة الرئيسية يتم من خلالها إدخال رمز المسار الخاص بالطالب ورمز التحقق المطلوب من أجل صحة الاستعلام وفي الأماكن المخصصة لهم.

يتم في النهاية الضغط على كلمة استعلام من أجل الحصول على نتيجة البكالوريا لهذا العام بكل سهولة.

موعد إجراء الامتحان الجهوي

توجد مواعيد محددة يتم فيها عقد امتحان الجهوي الخاص بالبكالوريا في الجزائر وهذه المواعيد يمكن أن تتمثل في الآتي: