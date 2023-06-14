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“من هنا” طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة 2023
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يمكن أن يتم من خلال موقع النيابة العامة كما توجد بعض أنواع مخالفات المرور المعاقب عليها في القانون الجديد.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على الموقع الرسمي أولاً الخاص بالنيابة العامة وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal
- قم بالضغط على كلمة بيانات المرور المعروضة في خيارات القائمة الرئيسية.
- اختار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة وبعدها قم بتسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة بالأرقام والحروف.
- قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل عرض إجمالي مخالفات المرور والقيمة المراد دفعها في الوقت الحالي.
أنواع المخالفات المرورية في القانون الجديد
توجد بعض أنواع مخالفات المرور المعاقب عليها في القانون الجديد ومنها ما يلي:
- مخالفة السير ببطء شديد في الجسر تكون عقوبتها 1000 جنيه كحد الأقصى و100 جنيه الحد الأدنى
- مخالفة الوقوف في المكان الممنوع عقوبة الحد الأقصى 500 جنيه والحد الأدنى 200 جنيه
- عدم تركيب اللوحات في المكان المخصص لها عقوبة الحد الأقصى 300 جنيه والأدنى 100 جنيه
- ظهور دخان كثيف من السيارة عقوبة الحد الأقصى 1500 جنيه، والأدنى 500 جنيه
- مخالفة جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي عقوبة الحد الأقصى 100 جنيه والأدنى 50 جنيهًا.
- مخالفة عدم اتباع تعليمات رجال المرور عقوبتها الحد الأقصى 3000 جنيه، في حالة تطبيق الحد الأدنى يدفع 1000 جنيه
- مخالفة تجاوز قائد السيارة السرعة المقررة عقوبة الحد الأقصى 1500 جنيهًا والحد الأدنى 300 جنيه.