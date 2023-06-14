“من هنا” طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة 2023

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يمكن أن يتم من خلال موقع النيابة العامة كما توجد بعض أنواع مخالفات المرور المعاقب عليها في القانون الجديد.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي أولاً الخاص بالنيابة العامة وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

قم بالضغط على كلمة بيانات المرور المعروضة في خيارات القائمة الرئيسية.

اختار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة وبعدها قم بتسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة بالأرقام والحروف.

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل عرض إجمالي مخالفات المرور والقيمة المراد دفعها في الوقت الحالي.

أنواع المخالفات المرورية في القانون الجديد

توجد بعض أنواع مخالفات المرور المعاقب عليها في القانون الجديد ومنها ما يلي: