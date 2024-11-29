“فرصة لن تعوض” استفاد بالخصم وأقوى عروض الجمعة البيضاء .. تعرف موعد الجمعة البيضاء

يعد يوم الجمعة البيضاء واحد من أبرز الأيام للتسوق خلال العام في المتاجر التي تتسابق لعرض خصومات ضخمة تصل إلى 70% من أسعار المنتجات، وتتيح الجمعة البيضاء المعروفة باسم “البلاك فرايدي” هذه الفرصة للمتسوقين للاستفادة من العروض والخصومات المميزة المقدمة على جميع المنتجات مثل: الأحذية والملابس والإلكترونيات والأثاث والأجهزة الكهربائية وحتى أبسط المنتجات..

موعد الجمعة البيضاء لهذا العام

تم إتاحة فرصة للتسوق أمام محبي التسوق باختلاف نوع المنتجات التي يفضلها يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر 2024 وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، لتقوم جميع مراكز التسوق والشركات الصناعية الكبرى بإتاحة المنتجات بعروض وخصومات ضخمة.

مع بداية شهر نوفمبر أنصح الجميع بعمل خطة للتسوق بشكل ذكي لضمان الحصول على المنتجات بأفضل سعر وخامة وتجنب الشراء العشوائي لمجرد انخفاض السعر.

قبل المبادرة بالشراء يجب تحديد المنتجات التي تحتاجها بالفعل ومقارنة الأسعار عبر المواقع الإلكترونية للشركات ومراكز التسوق للتعرف على متوسط سعر المنتج قبل شرائه ومقارنته مع الشركات والمراكز الأخرى.

لا يفوتك أقوى العروض والخصومات.. تسوق صح

للاستفادة من العروض والخصومات المتاحة يوم الجمعة البيضاء يجب التحقق من متابعة جميع التطبيقات ومواقع التسوق الإلكتروني، للتعرف على العروض بشكل مسبق، حيث تتسارع المتاجر بتقديم العروض قبل يوم الجمعة لإعلام العملاء وجذبهم.

كما يمكنك أيضا تفعيل التنبيهات على الإشعارات حول الخصومات والعروض، مما يمنحك الفرصة في حجز المنتج بشكل مبكر وتجنب التزاحم يوم التسوق، ويجب عليك أيضا مراقبة سياسة البيع الخاصة بالمتاجر وأهمها سياسة الإرجاع والاستبدال في حالة مخالفة المنتج لتوقعك سواء في المقاس أو الشكل.