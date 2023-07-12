اعرف اسمك فورا.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة  2023 عبر منصة مظلتي والشؤون الاجتماعيه

تصدرت أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 في دولة العراق جميع مواقع جوجل، وذلك لقيام الكثير من المواطنين في مختلف المدن والمحافظات العراقية بالتأكد من القوائم التي تم إعلانها مؤخرًا، ويتم ذلك ضمن كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وأشارت بعض الأحيان الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الأسماء قريبًا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وهناك بعض المصادر الخاصة بهذا الموضوع داخل وزارة العمل العراقية، وسيعلن عن هذه القوائم على ثلاث دفعات، وذلك لكثرة المقبولين بهذه الوجبة الاجتماعية التاسعة، التي من المفترض أن تكون الأخيرة.

ويترتب على ذلك قيام المسؤولون في الوزارة ببذل قصاري جهدهم للعمل على تيسير عملية الاستعلام عن الأسماء، وذلك من خلال إطلاق منصة “مظلتي العراقية” الإلكترونية.

وبعد أن يتم فحص جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين للحصول على الوجبة التاسعة، والتي قد وصلت إلى أكثر من 400 ألف طلب، بناءً عليه قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبول ما يقرب من 200 ألف طلب لكي يحصلوا على هذه الوجبة الاجتماعية؛ لتغطية الحاجة الفعلية للأشخاص المستفيدين من الوجبة التاسعة.

شروط التقديم في أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

لابد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم مسجلًا سابقًا في الشئون الاجتماعية.

يجب على المتقدم أن لا يمتلك أي أصول عالية القيمة.

يجب أن يقوم بإضافة كافة البيانات المطلوبة.

يقوم برفع المستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

قم بالدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.

أو الدخول على موقع منصة مظلتي الرسمي على الأنترنت.

قم بكتابة رقم البطاقة الذكية في المكان الخاص بها.

قم بكتابة الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.

اضغط على تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة.

قم بالبحث عن الاسم رباعي عن طريق كتابته في مربع البحث.

تأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.

بعد إتمامك لجميع الخطوات التي تم ذكرها في الأعلى، ستتمكن من الوصول إلى أسماء الرعاية الاجتماعية، ويمكنك معرفة جميع التفاصيل الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.