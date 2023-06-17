“مبروك للفائزين بمنحة ال 1000 جنية” رابط موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 برقم البطاقة والموبايل

أتاحت وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك للأشخاص ممن تنطبق عليهم كافة الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على الدعم الشهري المقرر من رئيس الدولة، حيث تقدم بالفعل للتسجيل بالمنحة ما يزيد عن 100 ألف عامل، وحددت 10 فئات لاستحقاق مبلغ المنحة للعمالة الغير منتظمة المصرية 2023، والغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة

حددت وزارة القوى العاملة عشر فئات من الاشخاص الذين يستحقون الحصول على دعم العمالة الغير منتظمة وصرف مبلغ 1000 جنيه كل شهر لهم، وهم الذين لا يمتلكون العقارات المبنية وخدم المنازل والمرتلون والقيمة، وكذلك عمال التراحيل وصغار المشتغلين ومحفظو وقراء القرآن الكريم والعمال المؤقتون في الزراعة، وأيضاً العاملون في المناحل والعمال في مشروعات تربية الماشية وحائزو الأراضي الزراعية وعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

ويستطيع أي عامل مصري صاحب مهنة غير منتظمة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الآن من خلال الخطوات التاليــــة:

الدخول على رابط التسجيل من موقع وزارة القوى العاملة.

والضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

بينما يجب على المستخدم كتابة الاسم الرباعي الرقم القومي والعنوان والحالة الإجتماعية ورقم الموبايل.

كما يجب إدخال تاريخ الميلاد وتوضيح الموقف التأميني.

وإدخال المهنة التي يمتهنها الشخص وتوضيح الموقف من التجنيد.

والنقر على كلمة حفظ البيانات وإرسالها.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة

ومتاح الآن عملية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه برقم البطاقة من خلال اتباع ما يلــــي: