HERE.. رابط منصة اوبن ايمس نتائج الطلاب الاردن 2023 لجميع المراحل التعليمية

تعتبر منصة اوبن ايمس واحدة من المنصات الأردنية المميزة التي تعمل على توفير كافة الخدمات التعليمية للطلاب بشكل مجاني بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخري، وسنتعرف على رابط منصة اوبن ايمس في هذا المقال مع كيفية التسجيل من خلالها للحصول على نتائج الطلاب بشكل سريع، هذا بالإضافة إلى أهميتها الأخرى والخدمات التي تقدمها للطلاب وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعتبر طريقة آمنه لتوفير نتائج الطلاب.

رابط منصة اوبن ايمس

يسهل الحصول على رابط منصة اوبن ايمس بعدها ستتمكن من الدخول ثم التسجيل من خلالها للحصول على نتائج أي طالب بكل سهولة كما أنك ستتمكن من التعرف على جميع درجاتك بشكل مفصل، ويمكنك اتباع الخطوات التالية هي:

الدخول إلى رابط منصة اوبن ايمس يمكنك ذلك عن طريق الدخول إلى الرابط التالي https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/ .

قم بكتابة كل بيانات الطالب المطلوبة في الخانات من اسم، والرقم السري كذلك الرقم القومي الخاص بالطالب.

بعدها حدد الصف الدراسي ثم اضغط على كلمة عرض النتائج.

ستجد جميع درجات المواد أمامك، وبشكل مفصل.

ما هي مميزات منصة اوبن ايمس

تتسم بعدد كبير من السمات التي جعلها منصة إلكترونية معروفة بالإضافة إلى أنها من المنصات التعليمية سهلة الاستخدام لا ننسى الخدمات التعليمية المميزة التي توفرها من حصول كل طالب على نتائجه بصورة سريعة دون الحاجة إلى النزول من المنزل علاوة على ذلك يسهل التسجيل من خلالها كما يمكنك بكل سهولة الحصول على رابط منصة اوبن ايمس دون وجود أي خطوات صعبة لا ننسى الواجهة الرئيسية البسيطة للمنصة.

طريقة تغيير كلمة المرور من خلال منصة اوبن ايمس

تستطيع تغيير كلمة المرور الخاصة بك من خلال هذه المنصة ذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصة بعدها قم باختيار تغيير كلمة المرور ثم قم بكتابة كلمة المرور الجديدة ثم سيطلب منك إعادة كتابتها مرة أخري للتأكيد عليها بعدها اضغط على كلمة حفظ، و هي من المنصات الآمنة التي يمكنك التسجيل من خلالها ولا تقلق على أي بيانات شخصية تهمك فقم بالدخول على رابط المنصة، وستتمكن من الحصول على الكثير من الخدمات التعليمية المميزة.