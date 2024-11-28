ماما جابت بيبي..أضبطها الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات لمشاهدة الأغاني المميزة للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل وأبرز القنوات التي تكون مخصصة للأطفال والتي يفضلها عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي بسبب المحتوى المميز التي تقدمه في شكل أناشيد وأغاني وبرامج ترفيهية وأفلام كرتونية، ويكون المحتوى الخاص بها مزيج بين التسلية والترفيه والتعليم فهي تساعد الأطفال على اكتساب مهارات كثيرة وأخلاق وقيم جيدة، وتعليمهم بعض العادات البسيطة مثل إلقاء السلام واحترام الكبير وعدم وضع القمامة في الطرق وغيرها، كما يتم تحديث القناة كل فترة لتحسين التجربة للمشاهد.

تردد طيور الجنة بيبى على القمر نايل سات 2024

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين في الفترة الحالية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لكي تحصل على أعلى جودة بدون انقطاع وبدون تشفير للقناة الفضائية التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد وتعلم الطفل الصغير لذلك حتى تتمكن من مشاهدة قناة طيور الجنة بيبي وتنزيلها كما لابد من معرفة جميع البيانات التي سوف تحتاجها وهي:

قمر صناعي: النايل سات.

كما التردد الجديد للقناة: 11274.

أما معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصويب الخطأ: ¾.

ما هي طريقة استقبال قناة طيور الجنة على جهازك

يوجد بعض الخطوات لابد من القيام بها حتى تتمكن من تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بالمشاهدة في أي وقت وهي:

لابد من الذهاب إلى القائمة الخاصة بالإعدادات عن طريق الضغط باستخدام الريموت كنترول الموجود في جهاز الرسيفر.

لابد من النقر على القائمة الرئيسية الموجودة في جهازك.

النقر على الزر الخاص بالتثبيت.

لابد من أن تقوم باختيار القمر الصناعي الذي يتم بث التردد من خلاله.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالتردد وتصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب و معدل الترميز.

الضغط على الزر الخاص بالبحث، وبعد ذلك سوف يتم تنزيل هذه القناة.

قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الملايين ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة القناة على القمر الصناعي نايل سات لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي لمتابعة جميع الأغاني التي تقدمها القناة كالآتي: