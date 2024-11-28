استمتع بامتع أغاني وأناشيد الأطفال على قناة عمو يزيد بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

بعد أن قامت إدارة قناة عمو يزيد للاطفال الإعلان عن تغيير ترددها لتحسين الجودة تساءل عدد كبير من الآباء والأمهات من كافة أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد لها على الأقمار الصناعية وهذا حتى يتم تثبيتها ومتابعه المحتوى الرائع الذي تقدمه، حيث انها تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى تعليمي ترفيهي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة الجديد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على النايل سات

يستطيع كافة الناس بأنحاء الوطن العربي مشاهدة ما تقدمه قناة عمو يزيد على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق إدراج المعلومات التالية:

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على العرب سات

لكي يتابع الأفراد محتوى قناة عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات فإنه يجب عليهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 10923.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل قناة عمو يزيد على شاشة التلفزيون

يوجد عدد من الخطوات التي لابد على الأفراد الالتزام بها من أجل تنزيل قناة عمو يزيد على شاشة التلفزيون، وهذه الخطوات هي كما يلي: