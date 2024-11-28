التردد الجديد 2024 لقناة عمو يزيد للاطفال على القمرين النايل سات والعرب سات

تمكنت قناة عمو يزيد المخصصة للأطفال منذ بداية ظهورها على الساحة الفضائية التي تنال على إعجاب عدد كبير من المشاهدين الصغار من كافة أنحاء الوطن العربي، وهذا لأنها تقدم باقة كبيرة من امتع الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، لهذا يرغب العديد من الأشخاص معرفة تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على القمرين النايل سات والعرب سات وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

التردد الجديد 2024 لقناة عمو يزيد على النايل سات

إن التردد الجديد 2024 لقناة عمو يزيد على القمر الصناعي نايل سات جاء كما يلي:

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد الجديد 2024 لقناة عمو يزيد على العرب سات

هناك عدد من البيانات التي يجب على الأفراد إدخالها من أجل الاستمتاع بمحتوى قناة عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات وهذه البيانات تتمثل في كل من الآتي:

التردد: 10923.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة عمو يزيد للاطفال

تتميز قناة عمو يزيد للأطفال بالعديد من المميزات الرائعة والتي من أهمها ما يلي: