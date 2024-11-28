ماما جابت بيبي.. متع أولادك بأجمل الاغاني والاناشيد على قناة طيور الجنة بأحدث تردد لها على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال التي توجد على الساحة الفضائية، والتي استطاعت منذ بدايتها أن تنال على شعبية كبيرة بفضل محتواها المتميز الذي تعرضه، حيث تعرض هذه القناة الكثير من الأغاني والأناشيد التي تجمع بين التعليم والترفيه، لهذا يتساءل الكثير من الأسر العربية عن أحدث تردد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية وهو مجال حديثنا اليوم.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات

يستطيع الأشخاص ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات باحدث تردد لها بكل سهولة وذلك عن طريق إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة على العرب سات

لكي يستطيع الأفراد مشاهدة محتوى قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باحدث تردد لها فإنه لابد عليهم من أدخال بعض المعلومات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

يرغب العديد من الأفراد معرفة المميزات التي تتميز بها قناة طيور الجنة، حيث تتميز هذه القناة بالكثير من المميزات الرائعة والتي من أهمها ما يلي: