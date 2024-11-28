لولو زعلانة .. ثبت الآن تردد قناة الأطفال وناسة كيدز الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو زعلانة .. ثبت الآن تردد قناة الأطفال وناسة كيدز الجديد 2024 على الأقمار الصناعية
تردد قناة الأطفال وناسة كيدز الجديد 2024

يزداد البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات من جميع انحاء الوطن العربي وكافة دول الخليج والشرق الأوسط عن التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية وهذا بعد أن ذاع صيتها في هذه الدول بسبب محتواها الرائع الذي تعرضه للأطفال والذي يشمل على أغاني وأناشيد ترفيهية وتعليمية، لهذا قررنا في مقالنا هذا أن نتعرف على تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى المميزات التي تمتلكها.

تردد قناة الأطفال وناسة كيدز الجديد 2024 على النايل سات

حتى يتابع الأفراد المحتوى الخاص بقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات فإنه لابد عليهم من أدخال البيانات التالية:

  • التردد: 11470.
  • معدل الاستقطاب: عمودي – رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الأطفال وناسة كيدز الجديد 2024 على العرب سات

هناك عدد من المعلومات التي يجب على الأشخاص إدراجها حتى يتم متابعة محتوى قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات، وهذه المعلومات جاءت كما يلي:

  • التردد: 11270.
  • اتجاه البحث: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة وناسة كيدز

هناك الكثير من المميزات التي تميزت بها قناة وناسة كيدز والتي من أبرزها ما يلي:

  • سهولة ضبطها على أجهزة الرسيفر.
  • توافرها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
  • تعرض مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد التي تجمع بين كل من التعليم والترفيه.
  • تستخدم الألوان والرسوم المتحركة في المحتوى الذي تقدمه.
  • تعد من القنوات المناسبة للاطفال من عمر ستة أشهر حتى دخول المدرسة.
  • لا تعرض اي محتوى يخالف العادات والتقاليد التي يتسم بها الوطن العربي.
  • تتميز بالجودة العالية.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
طريقة عمل الزيتون المخلل السريع في المنزل وأسرار الاحتفاظ به طازج لسنوات بدون مرار