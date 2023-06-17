مُتاح رابط بوابة التعليم الفني : نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع نتيجة الدبلوم (تجارة – صناعة – زراعة – فندقية) نتيجة 4dk

شهدت الاونة الماضية ارتفاع كبير في معدلات بحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية وذلك من أجل الحصول علي نتائجهم بتلك المرحلة عقب انتهاء الامتحانات بالايام الماضية حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن بدء اعتماد النتيجة بالايام القادمة علي موقع بوابة التعليم الفني ويمكن للجميع الطلاب الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع جميع التخصصتا الصناعي والتجاري والزراعة.

وحتي الأن لم يتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية بجميع الاقسام واعلنت الوزارة ان جاري العمل علي عملية التصحيح وسوف تتوافر النتيجة علي موقع بوابة التعليم الفني ويمكن للطلاب استخراج النتائج من خلال رقم الجلوس وسوف تتوافر النتيجة بالمدارس بالاسم في اليوم الثاني .

وزارة التربية والتعليم التعليم الفني نتائج الامتحانات

وشهدت عملية امتحانات الدبلومات هدوء ولم تصدر اي مشاكل من قبل طلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات ان كان زراعة او صناعي او تجاري او غيرة من الاقسام المعروفة واعلنت الكثير من المصادر داخل وزارة التربية والتعليم الفني ان عملية النتائج جاري الانتهاء منها وسوف تكون متاحة علي الموقع بالساعات القادمة .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير رابط مباشر لموقع بوابة التعليم الفني لجميع الطلاب الراغبة بالحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل فور اعتمادها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :

التوجه للموقع الإلكتروني الرسمي بوابة التعليم الفني.

ثم اختيار القسم الخاص بالطالب (تجارة – صناعة – زراعة – فندقية).

ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بالنقر على زر الاستعلام.

بينما يتم الانتقال لصفحة نتيجة الطالب بالدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات

كما بدأت الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2023 يوم 20 مايو 2023.

بينما الاختبارات النظرية بدأت يوم 27 مايو 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط لدخول امتحانات الدبلومات الفنية.

حيث أشارت إلى أنه يجب تكون نسبة حضور الطالب 75% للدروس العملية والتدريبات المهنية بغض النظر عن نسبة الغياب.

كما يجب أن يكون الطالب قد حضر أيام الدراسة الفعلية بنسبة حضور 85%.

وجدير أن حتي الان لم يتم الإعلان عن النتائج وجاري رفعها بالوقت الحالي وسوف تتوافر علي موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس وعقب ذلك يتم اعتمادها بالاسم بالمدارس عقب يوم الاعتماد.