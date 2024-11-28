“ثبت الآن” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث جوجل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 التي استطاعت خلال الآونة الأخيرة ان تنال على إعجاب عدد كبير من الأفراد لما تقدمه من برامج وثائقية نادرة وبرامج عالم الطبيعة، عالم الحيوان والبحار وغيرهما، لهذا في هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية الجديد بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات
إن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات جاء كما يلي:
- التردد: 11226.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة القناة: HD .
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على العرب سات
حتى يتمكن الأفراد من متابعة محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من تدوين المعلومات التالية:
- التردد:11804.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: HD.
خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الاستقبال
يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص تطبيقها من أجل ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات تتمثل في كل من الآتي:
- ينقر الشخص اولا على خانة الأعدادات ومن ثم اختيار خانة إضافة تردد جديد.
- يقوم الشخص بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لذلك.
- يحدد الشخص القمر الصناعي الذي يريد متابعة القناة عن طريقة.
- النقر على خانة بحث.
- يقوم الشخص الانتظار مدة من الوقت حتى يتم إيجاد القناة.
- بعد أن يتم إيجاد القناة يضغط الشخص على زر حفظ حتى يتم تأكيد حفظ القناة ضمن القنوات الموجودة على شاشة التلفاز.
- بإتمام الخطوات السابقة تكون القناة. متوفرة على شاشة التلفاز حيث يستطيع الشخص تشغيلها والاستمتاع بالمحتوى الرائع الذي تقدمه في أي وقت.