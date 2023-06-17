هُنا رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس {الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي} fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، إنتهي طلاب الدبلومات الفنية بالايام الماضية من اداء عملية الإمتحانات حيث انتهي في الثامن من الشهر الجاري، وبات الكثير يريد الحصول على نتائجهم بجميع التخصصات وحالة من الترقب الشديد عقب انتهاء الوزارة من عملية التصحيح بالفترة الماضية من أوراق امتحانات الدبلومات الفنية، وأعلن المتحدث باسم الوزارة واكد أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تكون متوفرة على موقع fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني.

بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

وجاري حالياً العمل على توفير النتيجة ورابط fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني للحصول على نتائج الدبلومات الفنية بكافة التخصصات بداية من {الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي} وباقي التخصصات، ونعمل على توفير النتيجة فور ظهروها على موقع الوزارة أو التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الفني من هنــــــــــــــا.

اختيار الصف الدراسي التابع له طالب نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي.

كتابة رقم جلوس الطالب.

اختيار محافظة الإقامة.

إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

الانتظار حتى يتم تحميل صفحة استظهار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

واعلنت ايضا المصادر أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تتاح بالأسم أيضا ولكن سوف تكون بالمدارس الفنية فقط لذلك النتائج سوف تتوافر برقم الجلوس للجميع الطلاب على الانترنت، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باليوم التالي بالاسم من المدارس.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن حتي الان تعمل علي تصحيح الاوراق وحتي الان لم تتوافر النتائج بجميع المحافظات واكدت أيضا ان جاري رفع النتائج علي المواقع التابعة للوزارة .