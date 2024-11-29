انبساط وأغاني وفرح على طول… استقبل تردد وناسة بيبي الجديد على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال في العالم العربي حيث تتميز بتقديم محتوى ممتع ومتعدد ينجذب إليه الأطفال من جميع الأعمار، وتقدم القناة محتواها بطريقة ممتعة من خلال الشخصية الكرتونية الرئيسية في القناة وهي شخصية لولو، تعد من أكثر ما يجذب الأطفال، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة برامج وأغاني متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.
تردد قناة وناسة بيبي الجديد.
يمكن متابعة قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال المعلومات الصحيحة للقمر وهي:
- تردد القناة : 11470.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
- الجودة: SD.
يمكن أيضا مشاهدة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
- تردد القناة: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معامل الاستقطاب: عمودى.
- الجودة: HD.
مميزات قناة وناسة بيبي.
تتميز قناة وناسة بمجموعة من الخصائص التي تجعلها واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، ومن بين هذه الخصائص:
- قناة مفتوحة تعرض محتواها على مدار اليوم ويمكن ضبطها دون الحاجة لدفع أي رسوم إضافية.
- يقدم محتوى هادف مخصص للأطفال يتناسب مع أعمارهم، ويمنع عرض المشاهد غير المناسبة.
- قناة إسلامية عربية لذا فإن المحتوى يتوافق مع الأحكام الدينية والعادات والتقاليد العربية.
- إعادة بث الأفلام والمسلسلات في أوقات متنوعة مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاهدة على هذه القناة.
- لديها حساب على وسائل التواصل الإجتماعي لاستقبال الأراء والملاحظات من المتابعين.
- بالإضافة إلى قناتهم على يوتيوب التي تعرض المحتوى ليتمكن المشاهد من مشاهدته في الوقت المناسب له.