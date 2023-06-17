هُنا: رابط نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٣ برقم الجلوس عبر Yemenexam com الإدارة العامة للاختبارات

نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٣ برقم الجلوس، حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب وطالبات التاسع في اليمن من اجل اعلان نتائج امتحانات الشهادة الاساسدسية لدورة 2023، حيث اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم اليمنية ان جاري حالياً الانتهاء من عملية التصحيح وجاري مراجعة الأوراق الخاصة بالطلاب وسوف تتم عملية رصد الدرجات ورفع النتيجة فور الانتهاء بالايام القادمة، وسوف نوفر رابط مباشر للحصول علي نتائج الصف التاسع اليمن برقم الجلوس عبر موقع اليمن مكس.

نتائج الشهادة الأساسية 2023 في اليمن

وجدير ان بدءت عملية امتحانات الصف التاسع “الشهادة الأساسية” في اليمن يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر شوال 1444 هجريا والموافق السابع من شهر مايو 2023 ميلادياً، وانتهي الطلاب منذ عدة أسابيع من اداء الامتحانات واكدت الوزارة ان تمت أعمال التصحيح قد بدأت فور انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات، اما الإعلان عن نتائج الصف التاسع فقد تم التنويه بأن النتيجة سوف تكون متاحة لجميع الطلاب فور الانتهاء بشكل رسمي من كافة أعمال التصحيح والمراجعة.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2023

ونستعرض مع حضراتكم طريقة استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2023 علي الجميع اتباع الخطوات التالية المتوفرة بالاسفل للحصول علي النتائج :-