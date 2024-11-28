وزارة الداخلية توضح كيفية تجديد الاقامة دون دفع رسوم مع توضيح الفئات المسموح لها بهذه الخدمة

تسعى وزارة الداخلية في السعودية في خطوة هامة إلى دعم العديد من الفئات في المجتمع وذلك من خلال توفير إمكانية تجديد الإقامة بصورة مجانية لمن يستحق هذه الخدمة، حيث أكدت أن هذه الخدمة متاحة على منصة أبشر الإلكترونية مما يساعد ذلك في الحد من الازدحام على المكاتب وتوفير الوقت والجهد على المواطنين لمن يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة، إضافة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن بعض الفئات التي يتم إعفائهم من رسوم تجديد الإقامة، بالإضافة إلى أنها أكدت على ضرورة استيفاء العديد من الشروط والمتطلبات حتى يتمكن من إتمام طلبه بنجاح.

طريقه تجديد الإقامه عبر أبشر بدون رسوم

أكدت السلطات السعودية أن هناك إمكانية تجديد الإقامة لمن تم اعفاؤهم من دفع رسوم التجديد ويتم ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع العديد من الخطوات البسيطة، حيث التي تضمن بذلك إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجوازات في المملكة، ويتم ذلك بناءا على الخطوات التالية:

التوجه بالدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. التحديد بعد ذلك على خدمة أبشر أفراد ثم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

الضغط على خدمة الجوازات.

النقر بعد ذلك على أمر تجديد الإقامة حتى يتم بدء خطوات التجديد.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها بدقة.

إضافة بيانات المقيم الذي ترغب في تجديد الإقامة لهم.

تحديد المدة والوقت الذي ترغب في تمديد الإقامة له ثم النقر بعد ذلك على خيار تقديم الطلب.

الفئات المسموح لها بتجديد الإقامة بدون رسوم

حددت وزارة الداخلية بعض الفئات المحددة التي يتم اعفائهم من رسوم تجديد الإقامة وعليه فقد أوضحت وزارة الداخلية الفئات المستحقة لذلك الإعفاء، وهم على النحو التالي: