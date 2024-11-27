وزارة التعليم السودانية : جدول امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة ورابط الاستعلام عن الموعد عبر موقع الوزارة mohe.gov.sd

يبحث جميع الطلاب في السودان عن جدول امتحانات الشهادة السودانية، حيث شهدت الساحة التعليمية في السودان خلال الفترة الماضية العديد من التحديات التي أثرت على سير العملية التعليمية، مما أدى إلى تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية، ومع ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية حرصها على استكمال العام الدراسي وفق خطة تضمن حقوق الطلاب في اجتياز الاختبارات ببيئة مناسبة وآمنة، ولمزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني الذي تم تحديد الامتحانات من خلاله تابعوا معنا هذا المقال.

امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

تعتبر امتحانات الشهادة الثانوية خطوة حاسمة في مسار الطلاب التعليمي والمهني، حيث تحدد مسارهم الجامعي أو المهني، وقد جاء تأجيل هذه الامتحانات نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت على توفير بيئة تعليمية مستقرة وتهدف الوزارة من خلال هذا الجدول إلى طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

جدول امتحانات الشهادة السودانية

أعلنت الوزارة أن جدول امتحانات الشهادة السودانية ستبدأ في 28 ديسمبر 2024، وتشمل جميع التخصصات: الأكاديمي، التجاري، الصناعي، الزراعي، والنسوي. وسيتقدم الطلاب لسبع مواد أساسية في معظم التخصصات، مع وجود مرونة في بعض التخصصات مثل الصناعي، الذي يتيح اختيار مواد إضافية، ويكون جدول الامتحانات على النحو التالي:

السبت 28 ديسمبر: التربية الإسلامية والفنون.

الأحد 29 ديسمبر: علوم الحاسوب.

الاثنين 30 ديسمبر: الأحياء والعلوم الهندسية.

الثلاثاء 31 ديسمبر: الجغرافيا وعلوم الأسرة.

الخميس 2 يناير: الكيمياء، الدراسات الإسلامية، والأدب الإنجليزي.

السبت 4 يناير: اللغة العربية.

الأحد 5 يناير: الفيزياء والتاريخ.

الاثنين 6 يناير: اللغة الفرنسية.

الثلاثاء 7 يناير: الرياضيات (أساسية ومتخصصة).

الأربعاء 8 يناير: اللغة الإنجليزية.

التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

لتيسير عملية التسجيل، أكدت الوزارة استمرار استقبال الطلبات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو مراكز الامتحانات المخصصة في الولايات الآمنة، وقد تم تجهيز هذه المراكز لضمان سلامة الطلاب وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الامتحانات وتكون خطوات التسجيل على النحو التالي: