من هنا.. رابط نتيجة قرعة الحج ليبيا شروط التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2024

رابط نتيجة قرعة الحج ليبيا شروط التسجيل في قرعة الحج ليبيا، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ليبيا عن غلق باب التسجيل في قرعة حج ليبيا لموسم 2025-1446 يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وبلغ عدد المسجلين عبر تطبيق الحج 569,819 شخصاً، بينما سجل 532,499 شخصاً عبر منصة الويب، ليصل إجمالي عدد المسجلين إلى مليون و102 ألف و318 حاجاً وحاجة، وأكدت الهيئة أن التقديم كان إلكترونيًا، وقامت بتحديث المنصة لتسهيل عملية التسجيل وضمان إدخال البيانات بشكل صحيح.

رابط نتيجة قرعة حج ليبيا 2025

من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن نتيجة قرعة الحج عبر الإنترنت في الأيام القادمة. وستتم القرعة بشكل إلكتروني لاختيار الحجاج المستوفين للشروط، وسيتم نشر النتائج عبر منصة الحج لتسهيل عملية الاستعلام وتجنب التزاحم، بعد إعلان النتيجة، سيتم استكمال باقي إجراءات الحج اللازمة:

الدخول على الموقع الإلكتروني. الضغط على “استعلام” بعد إعلان القرعة. إدخال رقم الطلب والبيانات المطلوبة. النقر على “عرض”.

شروط التسجيل في قرعة حج ليبيا 1446

بعد أن تعرفنا على رابط نتيجة قرعة الحج ليبيا شروط التسجيل في قرعة الحج ليبيا، ننتقل للتعرف على شروط التسجيل في قرعة حج ليبيا 1446، حددت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا الشروط التالية للتسجيل في قرعة حج 2025:

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية. ألا يكون قد سبق له أداء مناسك الحج سواء على نفقته الخاصة أو عبر الحملة الليبية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة أو نفسية، أو من حالات طبية مثل فقدان الذاكرة، عمليات القلب المفتوح، أو غسيل الكلى. يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر إلكتروني. قبول نظام السفر والإقامة والنقل وفقًا لبرنامج تسفير الحجاج في مجموعات إشرافية. الالتزام بسداد تكاليف الحج التي سيتم تحديدها عبر صك إلكتروني باسم الهيئة. التسجيل للنساء لا يقبل إلا إذا كان برفقة محرم شرعي. لا يُسمح بأي تنازل أو استبدال. يجب ربط رقم الهاتف المسجل بالرقم الوطني.

طريقة التسجيل في قرعة الحج

أتاحت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تطبيق “منصة حجاج”، الذي يتيح للمواطنين في ليبيا التسجيل بسهولة عبر الهواتف الذكية، سواء كانت بنظام أندرويد أو آيفون، يمكن تحميل التطبيق من خلال منصات التحميل الخاصة بكل هاتف، مثل “جوجل بلاي” لمستخدمي الأندرويد و”آبل ستور” لمستخدمي الآيفون، كل ما عليك هو الدخول إلى منصة التحميل على هاتفك، البحث عن “منصة حجاج”، وستظهر في أول نتيجة بحث، قم بتحميلها ثم سجل الدخول لاستكمال التسجيل في القرعة من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

منصة قرعة الحج ليبيا

تعد المنصة الإلكترونية بمثابة البوابة الرسمية التي يتم من خلالها إجراء عملية التسجيل في الحج، بالإضافة إلى الاستعلام عن نتائج التسجيل، توفر المنصة مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة، وهي من تطوير الهيئة العامة للحج والعمرة، تم إنشاء هذه المنصة بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات وتيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.