دعاء المطر.. أدعية مستجابة في المطر دعاء قضاء الحاجه وسعة الرزق أوقات مستجابة الدعوة 2024

أدعية مستجابة في المطر دعاء قضاء الحاجه أوقات مستجابة الدعوة، اختص الله عز وجل العديد من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ومن أبرزها الأوقات التي تكون بين العبد وربه، فإذا كان المسلم مخلصًا في دعائه ويقينًا بأن الله سيستجيب له، فبإذن الله تعالى ستكون استجابته حتمية، ومن هذه الأوقات المباركة هو وقت نزول المطر، الذي بدأ في موسم الشتاء، مما يتيح للمسلمين الاستفادة من هذه اللحظات لدعاء الله بقضاء حوائجهم، في السطور التالية، نعرض لكم بعض الأدعية المستجابة عند نزول المطر.

أدعية مستجابة في المطر دعاء قضاء الحاجه

أدعية مستجابة في المطر، دعاء قضاء الحاجه وسعة الرزق، من الطبيعي أن يملك كل فرد أمنية يتمنى تحقيقها، لذلك يلجأ المسلم إلى الدعاء في لحظات المطر، حيث يُستحب الدعاء في هذه الأوقات، فقد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية المطر: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»، وهو حديث صحيح ورد في “صحيح البخاري”، يمكن بعد هذا الدعاء أن يطلب المسلم من الله ما يشاء.

أدعية أخرى للمطر مستجابة لقضاء الحاجة وسعة الرزق

إضافة إلى الدعاء المذكور، هناك أدعية أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها:

عن أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» (متفق عليه). عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ»” (رواه أبو داود). دعاء آخر يمكن قوله: “اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعا”.

هل الدعاء وقت المطر مستجاب؟

نعم، الدعاء وقت نزول المطر مستجاب، فقد ورد في السنة النبوية الشريفة عن ابن أمية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تُفتح أبواب السماء، ويُستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث (المطر)، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة».

أوقات استجابة الدعاء الأخرى

بالإضافة إلى وقت المطر، هناك عدة أوقات خصها الله عز وجل لاستجابة الدعاء، منها:

الثلث الأخير من الليل. عند الأذان. بين الأذان والإقامة. بعد كل صلاة. ساعة من يوم الجمعة (لم يتم تحديدها بدقة).

ومن المهم أن يكون الدعاء صادقًا، مع اليقين التام بأن الله سيستجيب، والأفضل أن يتم الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع تجنب المحرمات.

أدعية أخرى مستجابة إن شاء الله في المطر

توصلنا من خلال ما سبق إلى أدعية مستجابة في المطر دعاء قضاء الحاجه وسعة الرزق، ننتقل الآن للتعرف على أدعية أخرى مستجابة الدعوة عند المطر، وتلك الأدعية تتمثل فيما يلي: