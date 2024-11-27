من هنا… الإستعلام عن نتائج قرعة الحج فى العراق 2025 بالرابط الرسمى

يتساءل المواطنون في العراق عن كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج فى العراق، وفي إطار تسهيل الإجراءات للراغبين في أداء الحج أعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد الإستعلام الإلكتروني لهذا العام، حيث سيتم التقديم عبر موقع الوزارة وبعد قبول الطلبات يتوجب على الحاج زيارة المقر المختص بشؤون الحج لاستكمال باقي الإجراءات.

شروط التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025.

الشروط المطلوبة لقبول طلب قرعة الحج حددت الوزارة المسؤولة عن شؤون الحج والعمرة في العراق مجموعة من الشروط للتقديم على القرعة، ومن بينها:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية ومقيم إقامة كاملة داخل البلد.

العمر المطلوب للتسجيل في قرعة الحج يتراوح بين 25 و65 عام.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرعة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

ممنوع تقدم السيدات أثناء فترة الحمل.

اتباع التدابير الاحترازية الضرورية عند التوجه لأداء الشعائر.

الإستعلام عن قرعة الحج في العراق لعام 2025.

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج فى العراق من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة الحج والعمرة، بأتباع الخطوات التالية:الخطوات التالية: