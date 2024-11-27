وزارة الدفاع الوطني… توضح خطوات التسجيل فى الجيش الوطنى الشعبى فى الجزائر وأهم الشروط

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن شروط وطريقة التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر، وعن فتح باب التسجيل في الجيش الوطني الشعبي عبر موقعها الرسمي، حيث يتمكن الشباب الجزائريين من التطوع في خدمة الأمن الوطني بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وتوفير الأوراق المطلوبة والتأكد من أنها سارية المفعول، ويخضع المتقدم للالتحاق لمجموعة من الاختبارات قبل قبول طلب التقديم.

خطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي.

تتم عملية التسجيل في الجيش الوطني الجزائري من خلال اتباع الخطوات الأتية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

تسجيل حساب جديد.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة السر.

الدخول على استمارة المرشح.

إدخال البيانات اللازمة لملء الإستمارة.

الضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر.

شروط التقديم في الجيش الوطني هى: