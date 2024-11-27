وزارة الدفاع الوطني… توضح خطوات التسجيل فى الجيش الوطنى الشعبى فى الجزائر وأهم الشروط

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن شروط وطريقة التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر، وعن فتح باب التسجيل في الجيش الوطني الشعبي عبر موقعها الرسمي، حيث يتمكن الشباب الجزائريين من التطوع في خدمة الأمن الوطني بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وتوفير الأوراق المطلوبة والتأكد من أنها سارية المفعول، ويخضع المتقدم للالتحاق لمجموعة من الاختبارات قبل قبول طلب التقديم.
خطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي.
تتم عملية التسجيل في الجيش الوطني الجزائري من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.
- تسجيل حساب جديد.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة السر.
- الدخول على استمارة المرشح.
- إدخال البيانات اللازمة لملء الإستمارة.
- الضغط على كلمة إرسال الطلب.
شروط التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر.
شروط التقديم في الجيش الوطني هى:
- يجب على الشخص الذي يتقدم أن يكون من حاملي الجنسية الجزائرية.
- يتمتع بالصحة الجيدة واللياقة البدنية.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- القدرة على تحمل الظروف الصعبة.
- يجب أن يكون طول المتقدم في الجيش الوطني على الأقل 178 سم ليعتبر مناسب.
- لم يسبق أن صدر حكم ضد المرشح في أي قضية جنائية أو فساد ولا يجب عليه أن يكون لديه أي سجل جنائي.
- أن يكون لديه القدرة على اتباع الأوامر بصرامة.
- يمكن للطلاب الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي وفقا لبرامج مخصصة لدمج الدراسة مع الخدمة العسكرية.
- يجب الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو مؤهل معادل لها.
- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية.
- الموافقة على الشروط والأحكام التي تحددها وزارة الدفاع.