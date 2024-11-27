رابط استخراج نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024 يرغب الكثير من الطلاب في معرفة كيفية الاستعلام عنها، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد الحد الأدنى للدراسة في العديد من الجامعات والكليات، ويرغب الطلاب في التعرف على هذه المعدلات لمعرفة إمكانية التقديم بالكلية المناسبة خلال السنة الدراسية الجديدة والالتحاق بالتخصصات المرغوبة، وذلك بسبب تأثير هذه الخطوة على مستقبلهم التعليمي والمهني، وفي السطور التالية نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ونشرح خطوات الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات بالعراق.

نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب بشكل كبير، وقد تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في مختلف الجامعات العراقية والتخصصات، وكانت كالتالي:

الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وبعض التخصصات الأخرى يتراوح من 95% إلى 100%، وتختلف هذه النسبة من جامعة لأخرى.

أما الحد الأدنى للقبول في التخصصات العلمية مثل كلية العلوم الكيميائية والبيولوجية يتراوح من 80% إلى 90%.

الحد الأدنى للقبول في التخصصات الهندسية مثل الهندسة الكهربائية أو الهندسة المعمارية والمدنية يتراوح من 85% إلى 95%.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024-2025

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات العراقية 2025 بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وذلك باتباع هذه الخطوات البسيطة: