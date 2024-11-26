سكن لكل مواطن احجز شقتك دلوقتى… خطوات حجز شقق الإسكان الإجتماعي وموعد الحجز

أعلنت وزارة الإسكان عن توفير عدد من الوحدات السكنية التي تم تصميمها وفقا للمعايير العالمية للبناء، ضمن مبادرة الحكومة لحل أزمة الإسكان وتأمين سكن ملائم، كما سيتم تسليم هذه الشقق للفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود والشباب المقبلين على الزواج، ويتم التقديم لطلبات السكن باستخدام الرقم القومي فقط، حيث يتم تحديد محل إقامة المواطن وتسليمه الشقة الأقرب لمكان سكنه الحالي.

الإستعلام عن حجز شقق الإسكان الإجتماعي.

يتم الاستفسار عن كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي وإجراءات تقديم الطلب إلكترونيا باستخدام الرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الوصول إلى الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان.

الضغط على زر الاستفسار حول شقق الإسكان.

إدخال المعلومات الخاصة بالمستخدم. كتابة الرقم القومي.

تدوين المعلومات الشخصية للمتقدم للحصول على شقة من الإسكان الإجتماعي والتي تعتبر ضرورية لحجز الوحدة السكنية.

عند الضغط على الإستعلام ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بطلب التقديم على الشقق.

موعد الحجز في سكن الإجتماعى.

أعلنت وزارة الإسكان عن موعد حجز السكن الإجتماعى على أن تبدأ من يوم 18 نوفمبر وهى مقسمة كالتالى:

ذوو الهمم: بدأ الحجز يوم 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر 2024.

جميع المواطنين: يبدأ التقديم يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر 2024.

كراسات الشروط متاحة بمكاتب البريد مقابل 300 جنيه، بالإضافة إلى 355 جنيها مصروفات إدارية، و يتم دفع مقدم جدية حجز بقيمة 30 ألف جنيه مع تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا.

المستندات اللازمة لتقديم طلب الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن أهمية توفير مجموعة من الوثائق والمستندات والتحقق من صحتها وسريتها عند تقديم طلب الحصول على شقق الإسكان، حيث توجب إرفاق صورة واضحة لهذه الوثائق على الموقع الإلكتروني، و تشمل هذه الوثائق: