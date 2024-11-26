لمتابعة أقوى البرامج التلفزيونية .. استقبل تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 على الأقمار الصناعية

تعد قناة السعيدة اليمنية من القنوات الرائدة في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المتميزة التي تغطي مواضيع سياسية واجتماعية وفنية، بالإضافة إلى نقل الأحداث المحلية والدولية بشكل حي، إذا كنت من متابعي القناة وتود ضبط تردداتها للحصول على أفضل جودة للبث، إليك التفاصيل التي تحتاجها لعام 2024.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024.

تسعى قناة السعيدة اليمنية عبر عرب سات إلى تعزيز تواجدها في العالم العربي وتقديم محتوى مميز يتناول مختلف القضايا في المنطقة:

القمر الصناعى: عرب سات

التردد : 12187.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة : HD.

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد : 11900.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : HD.

مميزات قناة السعيدة اليمنية:

قناة السعيدة اليمنية تسعى إلى تقديم محتوى هادف وجديد يعكس الواقع اليمني والعربي، مع التركيز على تعزيز القيم الإنسانية والإجتماعية، حيث أن قناة السعيدة تتميز بتقديم برامج تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات التي تهم الجمهور العربي، خاصة في اليمن ودول الجوار. من أبرز مميزاتها:

برامج سياسية وتحليلية : تستضيف القناة أكبر الخبراء والمحللين السياسيين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

تنوع المحتوى : تقدم مجموعة من المسلسلات الدرامية والمسرحيات والأفلام التي تحظى بإعجاب العديد من المشاهدين.

التوجه الثقافي : تركز القناة على نشر القيم الإجتماعية والوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع اليمني والعربي.

تغطية شاملة: تقدم القناة تغطية شاملة لأبرز الأحداث في اليمن والعالم العربي بالإضافة إلى تناول القضايا الإنسانية والإجتماعية.

برامج قناة السعيدة اليمنية

تعتبر قناة السعيدة اليمنية واحدة من القنوات الفضائية المميزة في اليمن والدول العربية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مختلف المجالات مثل السياسة، الثقافة، الفن، والدراما. تسعى القناة دائما إلى تقديم محتوى يعكس القيم اليمنية والعربية ويعزز من فهم الجمهور للتحديات والفرص التي تواجهها المنطقة، إليك أبرز البرامج التي تعرض على قناة السعيدة: