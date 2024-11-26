“الحكومة الجزائرية” تكشف زيادة رواتب المتقاعدين وموعد صب الراتب

كشفت وزارة المالية الجزائرية، عن الزيادات المستحقة لرواتب المتقاعدين شهر ديسمبر، حيث إن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين داخل ولايات الجزائر، نظير أن هذه الزيادة صُدق عليها من قبل مجلس الوزراء الجزائري وتم العمل بها منذ الأشهر الماضية، ومع مراعاة بأن يتم تلك الزيادة سيتم تطبيقها في شهر ديسمبر الجديد 2024، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

وحددت وزارة المالية الجزائرية، جدول الزيادة الجديد للمتقاعدين بما يشمل كافة المشتركين داخل ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

وصلت الزيادة لمن يبلغ راتبه 20 ألف دينار إلى 5%.

فيما أن إذا كان الراتب يتراوح من 20000 لـ 50 ألف دينار تكون قيمة الزيادة حينها نحو 4%.

ناهيك عن أن الزيادة 2% في حالة تجاوز راتب المتقاعد عن 50 ألف دينار جزائري.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل مختلف ولايات الجزائر، مع إمكانية الحصول على قيمة الراتب بداية كل شهر ميلادي، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية الجزائرية.

ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يُرجى التوجه إلى خدمات الوزارة.

مع اختيار “خدمة الإستعلام عن الرواتب”.

وعندها يُرجى تدوين بيانات الشخص المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة براتب التقاعد.

متى يتم صب رواتب المتقاعدين في الجزائر

أكدت وزارة المالية الجزائرية أنه يتم صب رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة في بداية كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في الدولة الجزائرية، نظير أن يتحصل عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالجزائر، ناهيك عن إمكانية تقديم أو تأخير مواعيد الصب وفقًا لجدول العمل الرسمي بالبلاد.