أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي بجميع محافظات العراق

أطلقت الحكومة العراقية الكثير من صور الدعم مثل برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يتم تقديمه للمواطنين لتوفير كافة الاحتياجات لهم وبالتالي رفع مستوى المعيشة ومواجهة الظروف الاقتصادية العسيرة، وقد أعلنت الحكومة العراقية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية وهم المواطنين الذين توفر لهم الدولة الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية

للاطلاع على أسماء المشمولين بالدعم الاجتماعي ضمن هذه الوجبة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية

في البداية قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الخدمات الاجتماعية المتوفرة على الصفحة الرئيسية.

ثم قم باختيار قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية.

حدد الخيار المخصص للاطلاع على أسماء المشمولين ضمن الوجبة السابعة.

بعد ذلك قم بالنقر على الوجبة السابعة 2024.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال البيانات اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكنكم الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وفقًا إلى عدة شروط وآليات أبرزها التالي:

أن يكون المستحق يحمل الجنسية العراقية.

يجب أن يكون لدي المتقدم وظيفة أو دخل شهري ثابت.

أن لا يقل عدد أفراد أسرة المستحق عن أربعة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه لينك سريع… أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم المحافظات العراقية الوجبة السابعة 7.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف راتب الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة للمشمولين بالدعم في عموم المحافظات العراقية وهي، دهوك، المثنى، نينوى، ذي قار، واسط، صلاح الدين، أربيل، السليمانية، بغداد، كركوك، كربلاء، النجف وعموم محافظات العراق، حيث تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الراغبين في الحصول على الوجبة، قبل اعلان أسماء المقبولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية.