آخر تعديلات سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 وموعد صب معاشات ومنح المتقاعدين لشهر ديسمبر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إدخال تعديلات على بعض القوانين المهمة، كان أبرزها تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024، كما حددت التأمينات الاجتماعية الشروط اللازمة التي يجب توفرها لقبول طلبات التقاعد، وأتاحت خدمة الاستعلام عن قيمة الراتب إلكترونيًا، وفيما يلي نوضح أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر

ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم الإعلان عن تغييرات في سن التقاعد، تشمل ما يلي:

رفع سن التقاعد للنساء إلى 55 عامًا، بينما أصبح سن التقاعد للرجال 60 عامًا.

للعاملين في المهن الشاقة في منطقة الجنوب الكبير، تم خفض سن التقاعد بمقدار 5 سنوات عن السن القانوني.

بالنسبة للعاملين في المهن الصعبة الأخرى، تم تقليص سن التقاعد بمقدار 3 سنوات فقط.

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التقاعد عند بلوغهم 50 عامًا.

شروط التقاعد في الجزائر

وضحت وزارة المالية الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لقبول طلبات التقاعد، وهي:

يشترط أن يكون المتقدم للتقاعد حاملاً للجنسية الجزائرية، مع الإقامة الدائمة داخل البلاد.

كما يجب أن يكون المتقدم قد وصل إلى السن المحدد للتقاعد حسب التعديلات المعلنة.

مدة العمل للوظائف العادية يشترط أن يتم إكمال 32 سنة من الخدمة.

للمهن الصعبة يكتفى بإتمام 20 عامًا من العمل.

يجب على المتقدمين دفع الرسوم المالية المحددة من قبل وزارة المالية لاستكمال إجراءات التقاعد.

موعد صرف راتب التقاعد بالجزائر لشهر ديسمبر

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن موعد صب منح المتقاعدين بالجزائر لتكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وسوف يتم صرف رواتب شهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 للقطاعين المدني والعسكري.