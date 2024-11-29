رابط التقديم في التجنيد بصفوف الدرك الوطني في الجزائر 2024 عبر preinscription.mdn.dz

بدأت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر فتح باب رابط التقديم في التجنيد بصفوف الدرك الوطني التسجيل للالتحاق المواطنين في صفوف الدرك الوطني لعام 2024، حيث يتاح التسجيل للرجال والنساء على حد سواء، يهدف هذا التقديم إلى استقطاب الأفراد الراغبين في الانضمام إلى هذا الجهاز الأمني المهم، وذلك وفقا لشروط ومعايير محددة لضمان اختيار الأنسب.

رابط التقديم في التجنيد بصفوف الدرك الوطني

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن رابط التقديم في التجنيد بصفوف الدرك الوطني في الجزائر 2024، الذي توفره الوزارة حتى يتسنى للجميع التقديم إلكترونيًا عن طريق موقع الوزارة الرسمي، مما يوفر على المتقدمين الكثير من الوقت والجهد، فقط عليهم اتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولاً، علينا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ

وزارة الدفاع الوطني.

بعدها نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

من بين القوائم المتاحة نختار “قائمة التجنيد”.

بعد ذلك علينا تحديد قسم التجنيد المرغوب التسجيل به، وهنا القسم هو “الدرك الوطني”.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة “التسجيل”.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة باستمارة التسجيل.

وكذلك إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، بصيغة pdf.

وبعد ما يتم قراءة الشروط والأحكام جيدًا، ثم الموافقة عليها.

في النهاية يتم النقر على “التسجيل”، ثم طباعة نموذج التسجيل، لاستخدامه عند التقديم بعد الموافقة على الطلب.

شروط الالتحاق بالدرك الوطني

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي: