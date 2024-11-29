وزارة التربية العراقية تصدر موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق للمدارس والعطلات الرسمية للسنة الجديدة

أعلنت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، حيث ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في العراق الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء الاختبارات، وذلك من أجل معرفة قوة استيعاب الطلاب للمواد الدراسية، ومعرفة الطلاب المتفوقين دراسيًا وعلميًا، ويأتي ذلك من ضمن جهود الدولة لرفع جودة التعليم، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

بدأ العام الدراسي الجديد في العراق في 22 سبتمبر 2024، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عبر بيان رسمي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة التربية العراقية أن ميعاد امتحانات نصف السنة سوف تبدأ في 15 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، و بعد انتهاء الامتحانات، تبدأ عطلة نصف العام في فبراير 2025، وحتى الآن لا نية حول تغيير سواء بالتقديم أو التأخير.

الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي في العراق

تم الإعلان عن جدول الإجازات الرسمية عبر بعض المنصات الرسمية لهذا العام الدراسي، حيث يرغب الطلاب في التعرف على تلك الإجازات، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا

إجازة رأس السنة الميلادية وهي توافق 1 من شهر يناير 2025.

أيضًا إجازة عيد الجيش العراقي، والتي توافق 6 يناير 2025.

كذلك إجازة عيد النوروز، وهي توافق 21 مارس 2025.

إلى جانب إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ العطلة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1446.

كما يوجد عيد العمال وهي توافق 1 مايو 2025.

كذلك إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد العطلة من 9 ذي الحجة وحتى 13 ذي الحجة 1446.

إجازة بداية السنة الهجرية وهي توافق 1 محرم 1447.

إلى جانب عطلة قريبة، وهي عيد النصر العراقي.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

أصدرت وزارة التربية العراقية بيانًا رسميًا بخصوص مواعيد امتحانات نصف السنة لعام 2024، حيث أنه قد تم تحديد التاريخ وذلك تبعًا للخطط الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة، وقد جاءت على النحو التالي: