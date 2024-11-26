سمكة التونة العنيدة… أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وأهم مميزاتها

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الوثائقية المتخصصة في تقديم محتوى علمي وجغرافي متميز، تم تأسيس القناة عام 2009، وهي مملوكة لشبكة أبوظبي للإعلام، وتجذب ملايين المشاهدين حول العالم بفضل برامجها الرائدة التي تركز على العلوم الطبيعية، البيئة، الجغرافيا، والتاريخ. القناة تسعى دائما لتقديم محتوى معرفي يرتقي بمستوى الثقافة العامة للمشاهدين من خلال برامج متميزة تناقش مختلف جوانب الحياة على كوكب الأرض.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024.

إذا كنت من محبي برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك وتود متابعة كل جديد على شاشتها، يمكنك الآن ضبط ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11804

القطبية : أفقية (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

من خلال هذه الإعدادات، ستتمكن من استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية سواء في الصورة أو الصوت، وستتمكن من متابعة جميع البرامج الممتعة التي تقدمها القناة على مدار الساعة.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تحمل قناة ناشيونال جيوغرافيك شعار تمضي قدما الذي يعكس التزامها المستمر بتقديم محتوى جديد ومتنوع يواكب أخر التطورات العلمية والتكنولوجية، من بين أبرز البرامج التي تعرضها القناة نجد العديد من الإنتاجات المشهورة مثل:

أعقد الإصلاحات الذي يستعرض تحديات وأعطال المعدات الكبيرة،

هندسة عبقرية الذي يتناول المشروعات الهندسية الضخمة التي تغير وجه العالم.

أيام عصيبة على كوكب الأرض الذي يكشف عن أسرار كوكبنا.

أساطير العالم الجليدي الذي يستعرض حياة المخلوقات في بيئات جليدية نادرة.

سمكة التونة العنيدة الذي يقدم تحديات الحياة البحرية.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدد من المزايا التي تجعلها من بين أفضل القنوات الوثائقية في العالم، من أبرز هذه المزايا: