لعشاق مسلسلات الكرتون…استقبل أحدث تردد لقناة ماجد الفضائية للأطفال

تعد قناة ماجد الفضائية للأطفال واحدة من أكثر القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في العالم العربي منذ انطلاقها، تخصصت القناة في تقديم برامج كرتونية مليئة بالمرح والمتعة، مما يجعلها الأختيار الأفضل للأطفال فى الوطن العربى، ويحرص الكثير من الأباء والأمهات على معرفة تردد قناة ماجد.

تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال على نايل سات:

لإضفاء مزيد من المتعة على أيام طفلك، يمكنك الأن متابعة قناة ماجد الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال على عرب سات.

كما يمكنك ضبط قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تابع أجمل المسلسلات الكرتونية على قناة ماجد للأطفال.

يتم اختيار برامج قناة ماجد بعناية لتكون مناسبة للأطفال، وتجمع بين الترفيه والتعليم، ما يضمن للأطفال فرصة للاستمتاع واكتساب المعرفة في نفس الوقت، تسعى قناة ماجد إلى تقديم محتوى ملائم لكل الفئات العمرية، حيث تقدم مجموعة من المسلسلات الكرتونية المضحكة والهادفة التي تروق للأطفال من مختلف الأعمار بالإضافة إلى ذلك، تتميز القناة بتقديم برامج ذات طابع ثقافي وتعليمي، مما يساعد الأطفال على اكتساب مفاهيم ومهارات جديدة.

طريقة تثبيت قناة ماجد الفضائية.

لإضافة قناة ماجد إلى قائمة قنواتك، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

اذهب إلى إعدادات الترددات ثم اختر إضافة تردد جديد.

أدخل التردد الجديد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، والاستقطاب بشكل صحيح.

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر البحث لبدء عملية البحث عن القناة.

بمجرد أن تظهر قناة ماجد، احفظها في قائمة القنوات لديك.

مميزات قناة ماجد للأطفال.