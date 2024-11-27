شاهد الطبيعة، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2025، في الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول كيفية تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، القناة تقدم العديد من البرامج المتنوعة، وتحرص على توفير ترددها بجودة عالية وصورة واضحة لمتابعيها، في هذا المقال، سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتردد القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

شاهد الطبيعة، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2025، حيث يمكنك تثبيت القناة والحصول على المحتوى المميز لتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، استمرت عمليات البحث عن التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، وهذه هي بيانات التردد:

التردد : 11411

: 11411 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 30000

: 30000 معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 الجودة: HD

أما بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات، فيمكنكم ضبط التردد كالتالي:

التردد : 11804

: 11804 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/4

: 3/4 الجودة: HD

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تعرفتم عبر ما سبق على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2025، ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية لضمان تثبيت القناة وهي طريقة ضبط التردد على الجهاز الخاص بك لتثبيت التردد على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:

ادخل على القائمة العامة من خلال الضغط على زر MENU. اختر تثبيت أو تركيب. اضغط على بحث يدوي. أدخل البيانات المذكورة بشكل صحيح. اضغط على بحث. بعد اكتمال البحث، اضغط على حفظ.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال لديك.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعرفنا من خلال ما سبق إلى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2025، ننتقل الآن بكم إلى برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، حيث تقوم القناة بعرض مجوعة من الرامج الجميلة والتي نذكرها لكم فيما يلي: