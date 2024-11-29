ساعات فقط على أضخم عمل سعودي هام .. موعد افتتاح مترو الرياض  1446

ينتظر العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد افتتاح مترو الرياض، حيث كشفت الشركة التابعة لمترو الرياض أن التذاكر سيكون سعرها في متناول الجميع، ويسير المترو في ثلاث طرق فقط، الطريق الأول يكون بدايته من العروبة إلى البطحاء والثاني من عند الملك خالد ومحور التقاطع عبد الرحمن بن عوف والأخير من عند الشيخ حسن بن حسين، ويتم افتتاح المسارات الباقية في نصف شهر 12 المقبل.

موعد افتتاح مترو الرياض 1446

أوضحت الهيئة النقل في السعودية أن افتتاح مترو الرياض السريع سيكون يوم 27 من شهر نوفمبر عام 2024 الذي يوافق يوم الأربعاء، بشكل رسمي بالنسبة المرحلة الأولى، حيث أن المرحلة الأولى تبدأ بثلاثة مسارات أو طرق مختلفة التي تم ذكرهم سابقا.

ويقوم مترو الرياض بربط جميع الأماكن التي تكون متفرقة في العاصمة وذلك عن طريق المسارات الستة لأي قطار، والأماكن المتفرقة هي تشمل المرافق العامة الحكومية والمستشفيات والجامعات والمجمعات التجارية والوزارات.

حيث يوجد أكثر من 84 محطة وما يقارب حوالي 80 مسار للحافلات، بالإضافة إلى ذلك وجود 2860 محطة وأكثر من 842 حافلة، وبناءً على هذه البيانات تم الوصول إلى الحد الذي يسمح به المترو حوالي 1.7 مليون شخص كل يوم.

أسعار تذاكر مترو الرياض السريع

قامت الحكومة السعودية بتنفيذ هذا المشروع الضخم بهدف تقليل السيارات في الشوارع والزحام إلى أقصى نسبة ممكنة والجميع يتسأل عن أسعار التذاكر منذ انطلاق فكرة هذا المشروع ووضحت المصادر الخاصة بهذا المشروع أن التذاكر ستكون مخفضة بشكل كبير ولا داعي للقلق.