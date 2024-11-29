إذاعة قرآنية وتلاوة بأرقى أصوات الشيوخ “تردد قناة المجد الجديد للقرآن الكريم 2025”

يبحث عدد كبير من المسلمين عن تردد قناة المجد، حيث أنها من أكبر القنوات التلفزيونية في إذاعة القرآن الكريم على 24 ساعة بجودة ممتازة دون تشويش أو انقطاع، فهي تعرض مجموعة كبيرة من سور القرآن الكريم بتلاوة رائعة، بالإضافة أنها تقوم بعرض برامج تفسير لآيات القرآن الكريم عن طريق أفضل الشيوخ التي تكون في الأزهر الشريف.

تردد قناة المجد الجديد

يمكنك الاستماع إلى القرآن الكريم بصوت الشيخ الذي تفضله وبتلاوة رائعة فلابد من معرفة تردد قناة المجد لتثبيتها على التلفاز والتردد هو كالآتي:

يكون تردد الخاص بقناة المجد هو 11372.

ويكون اتجاه الاستقطاب هو أفقي.

ومعدل الترميز هو 27500.

ويكون معامل تصويب الخطأ هو 56.

والجودة هي

يكون القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة المجد على عرب سات

وفرت إدارة القناة تردد أيضا على القمر الصناعي عرب سات، فيمكنكم تنزيلها وضبطها عن طريق التردد هذا:

يكون تردد القناة هو 12053.

ومعامل تصويب الخطأ 5/6

ومعدل الترميز هو 27500.

ويصبح مؤشر الاستقطاب أفقي.

والجودة هي جودة Sd

ما هي خطوات تثبيت قناة المجد على التلفزيون؟

اتبع هذه الخطوات لتثبيت القناة بسهولة واستماع إلى القرآن الكريم بتلاوة عطرة والخطوات تتضمن الآتي: