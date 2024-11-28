لحظة بلحظة.. أسعار القطن اليوم الخميس 28 نوفمبر في مصر وموعد المزادات الوجه القبلي والبحري 2024

ahmed alshawadfi تاريخ النشر تصنيفات أخبار مصر - اقتصاد
لحظة بلحظة.. أسعار القطن اليوم الخميس 28 نوفمبر في مصر وموعد المزادات الوجه القبلي والبحري 2024
أسعار القطن اليوم الأربعاء 27 نوفمبر في مصر

أسعار القطن اليوم الأربعاء في مصر وموعد المزادات الوجه القبلي والبحري 2024، حيث شهدت أسعار القطن في السوق المحلية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 استقرارًا في متوسط سعر القنطار، مع الإشارة إلى أن سعر القنطار يختلف بين محافظات الوجه القبلي والوجه البحري، يأتي هذا في إطار التزام المحافظات بإجراءات اللجنة التنفيذية لمنظومة توريد القطن، خاصة فيما يتعلق بتحديد السعر وطريقة بيع القطن عبر المزادات.

أسعار القطن اليوم الخميس 28 نوفمبر في مصر

أسعار القطن اليوم الخميس 28 نوفمبر في مصر، يمكنك الآن التعرف من خلال السطور القادمة على أسعار القطن في الوجه القبلي والبحري، نظرا لأهمية تلك الفترة للفلاح وزيادة طلب التعرف على أسعار القطن، وجاءت أسعار القطن كما يلي:

أسعار القطن في الوجه القبلي اليوم
تبدأ أسعار القطن في محافظات الوجه القبلي من 10 آلاف جنيه للقنطار كحد أدنى، وفقًا لسعر الضمان الذي حددته الحكومة لبيع القطن.

سعر قنطار القطن في الوجه البحري
أما في محافظات الوجه البحري، فيُباع قنطار القطن بسعر 12 ألف جنيه، وذلك بسبب تنوع الإنتاج بين القطن قصير وطويل ومتوسط التيلة، مع تفاوت الأسعار حسب جودة ونقاء القطن.

سعر القطن العالمي اليوم
وصل متوسط سعر القطن العالمي اليوم إلى 156 دولارًا للطن.

مزادات القطن بالمحافظات وتحديد السعر

تعرفنا معكم على تُعقد مزادات للقطن في محافظات الوجهين القبلي والبحري، حيث يتم من خلالها تحديد أسعار القطن للأصناف المختلفة (طويلة، قصيرة، ومتوسطة التيلة)، ويتفاوت السعر من مكان لآخر.

مواعيد مزادات القطن
حتى منتصف نوفمبر 2024، تم عقد نحو 5 مزادات للقطن في المحافظات، وسيستمر عقد المزادات حتى نهاية الموسم في فبراير 2025.

سعر قنطار القطن في بعض المحافظات

تختلف أسعار قنطار القطن المصري من محافظة لأخرى حسبما تحددها رئاسة مجلس الوزراء، وجاءت الأسعار كما يلي:

  • في الشرقية: 12 ألف جنيه.
  • في الدقهلية: 12 ألف جنيه.
  • في كفر الشيخ: 12 ألف جنيه.
  • في دمياط: 12 ألف جنيه.
  • في الفيوم: 10 آلاف جنيه.
  • في بني سويف: 10 آلاف جنيه.
  • في المنوفية: 12 ألف جنيه.
  • في الغربية: 12 ألف جنيه.
  • في البحيرة: 12 ألف جنية.
معلومات الكاتب
ahmed alshawadfi

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