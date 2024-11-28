الحق اشتري.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وجميع البنوك الخميس 28 نوفمبر

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وجميع البنوك اليوم الخميس 28 نوفمبر، تشهد الأسواق الموازية اليوم حالة من الترقب والعديد من التساؤلات بشأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي تم الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التراجع دفع الكثير من المواطنين للاستفادة من الفرصة وشراء كميات من العملة الأمريكية وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية، وقد اهتم العديد بمعرفة أسباب تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، رغم أن الأسباب ما زالت غير واضحة تمامًا.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

نتعرف الآن معكم على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يتابع الكثير من المهتمين بأسعار العملات سعر الدولار في السوق السوداء اليوم حيث شهدت، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء، حيث سجل نحو 49.99 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك

فبعد أن سقنا لكم فيما سبق كل ما يخص سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ننتقل بكم للتعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية والتي جاءت فيها الأسعار كما يلي:

البنك المركزي المصري : سجل سعر الدولار اليوم نحو 49.66 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار اليوم نحو 49.66 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري : سجل سعر الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. بنك مصر : سجل سعر الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. بنك القاهرة : سجل سعر الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي : سجل سعر الدولار نحو 49.70 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار نحو 49.70 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار نحو 49.64 جنيه للشراء و49.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقًا لآخر التحديثات المنشورة على مواقعهم الإلكترونية. وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في بنك مصر 51.95 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.95 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.17 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.17 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.