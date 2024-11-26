الحلم هيكون حقيقة.. الاشتراك فى مسابقة الحلم 2024 مع الإعلامي مصطفى الأغا بالخطوات والأرقام + موعد السحب القادم

طريقة الأشتراك في مسابقة الحلم، زادت محركات البحث في الساعات الأخيرة حول كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم أو الأرقام الخاصة بالمسابقة حيث أنها واحدة من أهم وأكبر المسابقات في الوطن العربي والتي تزداد شعبيتها ومصداقيتها يوما بعد يوم حيث تقدم اللعبة مستويات عديدة لفوز اللاعبين فيها فما هي خطوات الأشتراك في مسابقة الحلم وما أرقام الاشتراك الخاصة بالمسابقة هذا ما سنتعرف عليها في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات الأشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك بكل سهولة في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا على قناة ام بي سي والتي تتيح امكانية الفوز بجوائز مالية كبيرة للمشتركين عبر الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى تطبيق الرسائل الموجود على هاتفك.

كتابة رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream.

إرسال الرسالة على الرقم المخصص لدولتك.

يتم أرسال رسالة الي رقم الهاتف تؤكد نجاح الاشتراك في مسابقة الحلم.

ذلك يتم إرسال رسائل تحتوي على مجموعة من الأسئلة أو عند الإجابة عليها تزداد فرص الفوز في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

تم تحديث الأرقام الخاصة بالمسابقة في جميع الدول العربية المتوفر بها المسابقة حيث يمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة على الرقم المحدد لبلدك حيث تأتي أرقام هذه الدول على النحو التالي:

المملكة العربية السعودية: الرقم الخاص بالمسابقة هو 755505، 858888، أو 313131.

الكويت: يمكن الاتصال على هذا الرقم والاشتراك 4141.

سوريا: ممكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة على هذا الرقم 1555.

البحرين: يتم الاشتراك عبر إرسال رسالة على هذا الرقم 94000.

مصر: الاشتراك متاح من خلال إرسال الرسائل على هذا الرقم 95450.

ليبيا: يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال هذا الرقم 2121.

تونس والمغرب: يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الرسائل على هذا الرقم 9669.

الأردن: الاشتراك متاح من خلال ارسال رساله على هذا الرقم 98880.

الإمارات: الرقم الخاص بالمسابقة 5544.

الجزائر: يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال هذا الرقم 8881.

العراق: الاشتراك من العراق عبر الرقم 2266.

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