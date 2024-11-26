عاصمةُ الخبر.. تردد قناة القاهرة الاخبارية الجديد 2024

تعتبر قناة القاهرة الإخبارية من القنوات التي أنشئت مؤخرًا، وأخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة عقب تقديمها إلى مجموعة من البرامج الإخبارية التي لها أهمية كبيرة حول دول العالم الداخلي والخارجي، حيث إن المحتوى المقدم يكون بجودة عالية وصورة واضحة، لمتابعة كافة القضايا الإقليمية والعالمية على مدار الـ 24 ساعة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة في السطور التالية.

تحديث تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 نايل سات

جاءت أبرز معلومات الخاصة بإستقبال قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

تردد القناة فهو 11747.

فيما أن استقطابها يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

معامل الترميز الجديد للقناة 27500.

ما تقدمه قناة القاهرة الإخبارية؟

تقدم القناة باقة من أبرز البرامج الإخبارية التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، وفقًا لما يأتي:-

برنامج واجه الحقيقة.

هذا المساء.

صباح جديد.

كذلك برنامج العالم شرقًا وعايش.

نقل برنامج 10 داونينج ستريت.

عين على أمريكا.

خطوات تثبيت قناة القاهرة الإخبارية

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة القاهرة الإخبارية سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-