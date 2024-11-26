هل ظهرت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق؟.. وزارة العمل تُجيب

برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي تُساهم في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي لجميع المواطنين في دولة العراق، حتى أن العديد من المستفيدين يتساءلون عن موعد ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية خاصة وأنها تأخرت عن موعدها الرسمي والمعتاد، لتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن الموعد المتوقع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

هل ظهرت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، لم يتم ظهورها حتى الآن، نظرًا لعدم تدبير التمويل المالي الواجب توفيرها أمام كافة المواطنين في دولة العراق، مشيرة إلى أن الوجبة الجديدة سيتم الإعلان عنها عقب توفير التمويل اللازم لتشمل كافة المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث إن هذا البرنامج يدعم العديد من الفئات بكافة محافظات العراقية الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا.

خطوات الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة داخل محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو التالي:-