شحن جواهر فري فاير 2024 عبر الموقع الرسمي shop2game من خلال id بضغطة واحدة

تعتبر لعبة فري فاير من أشهر ألعاب الباتل الموجودة في العالم، والتي يستخدمها الكثير من محبي تلك الألعاب ويقضون أغلب أوقاتهم مع معاركها المختلفة، ويمكن لكل لاعبي فري فاير تجاوز كل التحديات والصعوبات بفضل الجواهر، وهي العملة الافتراضية التي من خلالها يقومون من خلالها بشراء الأدوات والعناصر المطلوبة في المعارك، كما يحصل اللاعب من خلال الجواهر على الأسلحة المطورة والذخائر والشخصيات والأزياء وغيرها، فالجواهر تضيف للعبة متعة كبيرة وإثارة تجعله يتعلق باللعبة أكثر، ويحرص مستخدمي فري فاير على شحن الجوهر للحصول على المميزات المختلفة، ويتم الشحن من خلال الموقع الرسمي shop2game حتى يتفادى اللاعب حظر الحساب أو الهكر، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم تفاصيل شحن الجواهر.

خطوات شحن جواهر فري فاير 2024.

شحن جواهر من العناصر الأساسية في لعبة فري فاير، والتي توفر للاعبين إمكانية شراء كل ما يحتاج له من عناصر، كما تساعده للوصول أعلى المراحل في اللعبة، ويتم الشحن من خلال موقع shop2game من أفضل المواقع الرسمي للشحن بطريقة أمنة تماماً، ويتم الشحن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن جواهر فري فاير shop2game.

يتم إدخال معرف اللاعب ID في المكان المخصص له.

تحديد كمية الجواهر التي ترغب في شحنها من الباقات المتاحة أمامكم.

اختار وسيلة الدفع المناسبة لك مثل البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الضغط على تأكيد الشحن وخلال ثواني سيتم وصول الجواهر لحسابك في اللعبة.

أسعار باقات شحن الجواهر

تختلف أسعار باقات جواهر فري فاير المتاحة من الموقع الرسمي، والذي يوفر الجواهر بأسعار مناسبة جداً مع كافة اللاعبين، وإليكم أسعار الجواهر وهي كالتالي:

سعر 100 جوهرة + 10 جوهرة هدية نحو 90 جنيه.

سعر 210 جوهرة + 21 جوهرة هدية نحو 161 جنيه.

سعر 520 جوهرة + 53 جوهرة نحو 170 جنيه.

سعر 1060 جوهرة +108 جوهرة نحو 741 جنيه.

سعر 2200 جوهرة + 220 جوهرة نحو 1400 جنيه.