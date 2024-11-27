“وينك يا لولو يا شطورة” تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV وسلي طفلك طوال اليوم

يبحث الكثير من الآباء عن تردد قناة وناسة كيدز، حيث تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى خاص بالأطفال الكبار والصغار، عبر البرامج التعليمية والترفيهية، حيث تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال، وللتعرف على كيفية تنزيل تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة ومشاهدة برامج وأغاني وفقرات تلك القناة يمكن متابعة التالي، وذلك للتعرف على شخصية لولو التي نالت إعجاب وحب الأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز

يمكن التوصل إلى تردد قناة وناسة كيدز عبر التالي من نقاط، حيث أصبحت من أهم القنوات التي تقدم برامج وأغاني ممتعة للأطفال كأغنية لولو صارت شرطية، وذلك عبر العديد من الشخصيات الكرتونية كشخصية لولو:

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

كيف أضيف تردد قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة كيدز ببث عالي الجودة، مع تقديم محتوى مناسب لجميع الأعمار، بجانب العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال على مدار اليوم، لذلك يمكن إضافة تردد قناة وناسة كيدز عبر اتباع ما يلي من خطوات: